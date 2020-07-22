Момент задержания луцкого террориста: видео с кадрами вблизи автобуса

Удерживавший с утра до позднего вечера 21 июля заложников в автобусе Максим Кривош после долгих переговоров, которые включали телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, отпустил всех людей, после чего спокойно вышел из салона. Это видно на кадрах пользователя Facebook Pavlovsky News.

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Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители и, быстро обыскав, надели на него наручники, после чего уложили на асфальт лицом вниз.

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