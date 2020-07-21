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Замглавы Офиса президента рассказал о договоренности Зеленского с террористом

21.07.2020, 23:55
Замглавы Офиса президента рассказал о договоренности Зеленского с террористом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По словам Кирилла Тимошенко, Зеленский сам решил выйти на связь с Максимом Кривошем

Публикация президентом Владимиром Зеленским видео с призывом смотреть фильм "Земляне" было условием освобождения всех заложников в Луцке. Об этом на брифинге после освобождения заложников заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Президентом было лично решено выйти на связь со злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, в котором президент говорил около 15 минут, и уговорил злоумышленника выпустить три человека... И только после этого президент решил опубликовать видео, которое вы видели, для того, чтобы были выпущены все остальные заложники. Такая была договоренность", - сказал он.

Глава МВД Арсен Аваков добавил, что фильм "Земляне", по его мнению, хороший.

"А фильм этот, о котором говорит этот человек, хороший, и не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар для этих людей на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того" — сказал Аваков.

  • Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находились 13 заложников.
  • Им оказался 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Он является автором книги "Философия преступника", которую издал под псевдонимом Максим Плохой, также известно, что Кривош оказывал волонтерскую помощь в сфере зоозащиты.
  • Он потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об экологических проблемах "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования. 
  • Все это время правоохранители предлагали Кривошу сдаться.
  • Около 21:00 Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил этот пост. 
  • В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил в Twitter, что заложников освободили, а Кривоша задержали. 

Вадим Ребрина
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