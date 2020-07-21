Замглавы Офиса президента рассказал о договоренности Зеленского с террористом

По словам Кирилла Тимошенко, Зеленский сам решил выйти на связь с Максимом Кривошем

Публикация президентом Владимиром Зеленским видео с призывом смотреть фильм "Земляне" было условием освобождения всех заложников в Луцке. Об этом на брифинге после освобождения заложников заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Президентом было лично решено выйти на связь со злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, в котором президент говорил около 15 минут, и уговорил злоумышленника выпустить три человека... И только после этого президент решил опубликовать видео, которое вы видели, для того, чтобы были выпущены все остальные заложники. Такая была договоренность", - сказал он.

Глава МВД Арсен Аваков добавил, что фильм "Земляне", по его мнению, хороший.

"А фильм этот, о котором говорит этот человек, хороший, и не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар для этих людей на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того" — сказал Аваков.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находились 13 заложников.

, в котором находились 13 заложников. Им оказался 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Он является автором книги "Философия преступника", которую издал под псевдонимом Максим Плохой, также известно, что Кривош оказывал волонтерскую помощь в сфере зоозащиты.

"Земляне" . В случае невыполнения требований он угрожал т президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об экологических проблемах. В случае невыполнения требований он угрожал Он потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а овзорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Все это время правоохранители предлагали Кривошу сдаться.

Все это время правоохранители предлагали Кривошу сдаться. Около 21:00 Зеленский "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: этот пост.

В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил в Twitter, что заложников освободили, а Кривоша задержали.

Вадим Ребрина

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