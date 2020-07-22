"Обычный день 2020 года". Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

Американский изобретатель Илон Маск прокомментировал вчерашний теракт в Луцке

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал вчерашний захват заложников в Луцке, когда вооруженный мужчина около 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре города. Комментарий Маска опубликован в Twitter.

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"Просто еще один день в 2020 году", - написал Маск, комментируя публикацию The New York Times об инциденте, который произошел в Луцке.

Затем Маск опубликовал в Twitter мем: "2020 год каждые две минуты: Это даже не моя финальная форма".

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Владислав Сердюк

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