"Обычный день 2020 года". Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке
22.07.2020, 10:46
Илон Маск (фото - ЕРА) Фото: ЕPA
Американский изобретатель Илон Маск прокомментировал вчерашний теракт в Луцке
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал вчерашний захват заложников в Луцке, когда вооруженный мужчина около 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре города. Комментарий Маска опубликован в Twitter.
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"Просто еще один день в 2020 году", - написал Маск, комментируя публикацию The New York Times об инциденте, который произошел в Луцке.
Затем Маск опубликовал в Twitter мем: "2020 год каждые две минуты: Это даже не моя финальная форма".
- 21 июля 2020-го около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он требовал от топ-политиков и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ - "теракт".
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
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