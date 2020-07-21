Захват заложников в Луцке. Аваков сообщил об освобождении троих человек: видео

Сообщается об освобождении пожилой женщины, подростка и девушки

Троих человек из захваченного сегодня в Луцке автобуса отпустили. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

"Коваль забрал трех заложников", – написал он.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил: "Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая девушка".

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.

сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net ведет хронику событий.

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Наталия Медведева

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