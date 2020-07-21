"Заложники в плохом состоянии". Журналисты поговорили с захватившим автобус

По словам злоумышленника, в автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок

Захвативший в Луцке автобус и взявший в заложники его пассажиров Максим Кривош сказал, что люди в плохом состоянии. Поговорить с ним удалось журналистам львовского телеканала НТА, аудиозапись разговора опубликована в Youtube.

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"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок", – сказал Кривош.

Злоумышленник требует внимания медиа, так как уверен, что таким образом его требования будут выполнены быстрее.

"К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются - я отпускаю людей", - сказал он.

По его словам, полиция не идет ему навстречу. "Ни одного шага мы не видели, одни провокации", - сказал Кривош.

Он пригласил журналистов на место событий: "Приезжайте, если успеете, но можете и не успеть...".

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков .

. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.

сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net ведет хронику событий.

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Наталия Медведева

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