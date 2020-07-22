Возможный сообщник луцкого террориста был волонтером в зоне АТО - полиция

Вероятный сообщник луцкого террориста привез оружие с Донбасса, утверждают в полиции

44-летний мужчина их Харькова, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда якобы привез оружие, которое нашли в его доме. Об этом на брифинге сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

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По его словам, в доме задержанного обнаружили четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Также нашли три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, винтовку Дрейзе и 100 патронов к ней, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Некоторое оружие было зарегистрировано, отметил Чиж. Подозреваемый заявляет, что оружие и боеприпасы хранил в целях самообороны.

Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".

Чиж добавил, что мужчина задержан в порядке ст. 208 УКУ - задержание уполномоченным должностным лицом и сотрудничает со следствием. "Ему сегодня предъявят подозрение по ч.1 ст. 263 УК - незаконное хранение оружия. Санкция статьи - лишенным свободы от трех до семи лет", - сказал Чиж.

Утром 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус , в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д.

, в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Кривош потребовал от первых лиц страны и духовенства записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке.

В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил, что заложников освободили, Кривоша и нескольких его сообщников, в частности одного в Харькове, задержали.

Сегодня полиция показала оружие возможного сообщника из Харькова.

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Наталия Софиенко

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