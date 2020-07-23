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ЧП в Луцке. Суд избрал меру пресечения Кривошу

23.07.2020, 16:40
ЧП в Луцке. Суд избрал меру пресечения Кривошу - Фото
Максим Кривош в суде (Фото - скриншот видео)

Суд арестовал "луцкого террориста" Кривоша на 60 дней - до 18 сентября, без права залога

Луцкий горрайонный суд Волынской области взял под стражу на 60 дней Максима Кривоша, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса 21 июля в Луцке. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании суда.

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"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога", - заявил судья.

Мужчину подозревают в совершении террористического акта, в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде Максим Кривош отказался ответить, откуда взял оружие и заявил, что захват автобуса с людьми "является действенным методом против государства, которое является основным террористом и понимает только силу".

На вопрос, доволен ли он последствиями своих действий, Кривош ответил, что был готов умереть, но старался, чтобы люди не погибли. Кривош также добавил, что ЧП не было спонтанно и что у него нет сообщиков, "это все выдумки спецслужб".

Кривош также заявил, что его условие выполнил только президент Владимир Зеленский и его не беспокоит, что видео уже удалили, а применял оружие "потому что 9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования".

"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма и выпустил людей. Я был готов умереть вчера", - сказал подозреваемый. 

Решение суда защита Кривоша намерена оставить без апелляции. "Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось" - поясняет адвокат Кривоша.

LIGA.net вела хронику событий.

Наталия Софиенко
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