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В ГБР раскрыли сотрудника СБУ, который занимался сутенерством - фото

22.07.2020, 11:00
В ГБР раскрыли сотрудника СБУ, который занимался сутенерством - фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сотрудник силовой структуры не только "крышевал" подопечных, но и занимался их рекламой на сайтах знакомств

В Государственном бюро расследований раскрыли и прекратили незаконную деятельность сотрудника центрального аппарата Службы безопасности Украины - он занимался сутенерством.

Свидетельство сотрудника СБУ (dbr.gov.ua)

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По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал плату за "крышевание" от женщин, которые предоставляли интимные услуги, а также обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств - за что тоже получал от них деньги. 

Вчера следователи ГБР задержали фигуранта после получения им очередных денежных средств. Сейчас решается вопрос о вручении задержанному подозрения в злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 УК). Максимальное наказание может составлять до семи лет лишения свободы.

Сотрудники ГБР (dbr.gov.ua)

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Дарья Мостовая
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