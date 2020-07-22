В ГБР раскрыли сотрудника СБУ, который занимался сутенерством - фото

Сотрудник силовой структуры не только "крышевал" подопечных, но и занимался их рекламой на сайтах знакомств

В Государственном бюро расследований раскрыли и прекратили незаконную деятельность сотрудника центрального аппарата Службы безопасности Украины - он занимался сутенерством.

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По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал плату за "крышевание" от женщин, которые предоставляли интимные услуги, а также обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств - за что тоже получал от них деньги.

Вчера следователи ГБР задержали фигуранта после получения им очередных денежных средств. Сейчас решается вопрос о вручении задержанному подозрения в злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 УК). Максимальное наказание может составлять до семи лет лишения свободы.

16 июля в "крышевании" проституции обвинили двух сотрудников одесской полиции.

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Дарья Мостовая

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