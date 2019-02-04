"Устроили место разврата": копы пришли в стриптиз-клуб - видео

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Разоблаченная Нацполицией преступная группа "работала" на Подоле в Киеве. Сутенерше и ее подельнице грозит до семи лет тюрьмы.

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На Подоле в Киеве полицейские пришли в стриптиз-клуб и пресекли его деятельность: там клиентам предоставляли сексуальные услуги. Об этом пишет пресс-служба столичной Нацполиции.

Когда туда прибыли сотрудники правоохранительных органов, в злачном заведении находились шесть женщин. Они, утверждают в полиции, брали за свои услуги от 1500 грн, половину из которых отдавали организаторам.

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"Две женщины организовали место разврата и вербовали девушек для занятия проституцией, а сами выполняли роль сутенерок", - уточнил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Проведены обыски в клубе и по месту жительства организатора - 31-летней жительницы Киева.

Ее 35-летняя подельница работала администратором клуба. В 2014 году она уже попадала в поле зрения правоохранителей за сутенерство, получив за него условный срок.

Обоим избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Теги: видео, подол, стриптиз, клуб
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