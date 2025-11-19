Reuters: План России и США предусматривает отказ Украины от территорий и части оружия

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Тайный план России и США по прекращению войны против Украины якобы предусматривает отказ от оккупированных территорий и части вооружения. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников сообщили Reuters и CNN.

Кроме того, план предусматривает, по словам некоторых из собеседников Reuters, сокращение численности Вооруженных Сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения этого документа.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил "сигналы" о пакете предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Однако Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, отметил собеседник.

По словам собеседника CNN, знакомого с ситуацией, пока остается неясным, будут ли Европа и Украина участвовать в переговорах об этом плане, а также поддержат ли они его.

А неназванные американские официальные лица сообщили, что президент США Дональд Трамп и его администрация пришли к выводу, что позиция диктатора РФ Владимира Путина по вопросу прекращения войны существенно не изменилась с момента их последней встречи на Аляске.