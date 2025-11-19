Reuters: План Росії та США передбачає відмову України від територій і частини зброї
Таємний план Росії та США щодо припинення війни проти України нібито передбачає відмову від окупованих територій і частини озброєння. Про це з посиланням на неназваних співрозмовників повідомили Reuters та CNN.
Крім того, план передбачає, за словами деяких зі співрозмовників Reuters, скорочення чисельності Збройних Сил України. Вашингтон хоче, щоб Київ ухвалив основні положення цього документа.
Раніше високопосадовець повідомив Reuters, що Київ отримав "сигнали" про пакет пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з Росією. Проте Київ не брав участі у підготовці цих пропозицій, зазначив співрозмовник.
За словами співрозмовника CNN, знайомого із ситуацією, поки залишається незрозумілим, чи братимуть Європа й Україна участь у переговорах щодо цього плану, а також чи підтримають вони його.
А неназвані американські офіційні особи повідомили, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація дійшли висновку, що позиція диктатора РФ Володимира Путіна з питання припинення війни істотно не змінилася з моменту їхньої останньої зустрічі на Алясці.
- 19 листопада Axios заявило, що адміністрація Трампа нібито таємно консультується з Москвою для розроблення нового плану припинення російсько-української війни.
- За інформацією Politico, США, ймовірно, хочуть представити новий мирний план Зеленському як доконаний факт і вірять, що зможуть змусити ухвалити його.
