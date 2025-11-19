Politico: Схоже, США хочуть презентувати Зеленському новий мирний план як доконаний факт

У Трампа вважають, що через корупційні скандали та ситуацію на фронті Вашингтону вдасться змусити Київ погодитись на угоду, пише медіа

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Ілюстративне фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Сполучені Штати, схоже, планують представити умови нового мирного плану президенту Володимиру Зеленському як доконаний факт, заявило видання Politico після спілкування з посадовцями адміністрації глави США Дональда Трампа.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що там очікують, що до кінця листопада, а можливо, "уже цього тижня" всі сторони погодяться на рамки для припинення війни.

Однак, зауважує Politico, судячи з усього цей новий мирний план не враховує думки України й американських союзників у Європі: "І ми поки що не знаємо подробиць, що було вирішено стосовно найскладніших питань, пов'язаних із захопленням Росією значних територій України, викраденням десятків тисяч українських дітей або гарантіями безпеки, які будуть надані Україні в результаті".

Проте у Білому домі "панує оптимістичний настрій", і, схоже, план буде представлений Зеленському як доконаний факт, вказує медіа.

"Те, що ми збираємося представити [Україні], є розумним", – заявив високопосадовець.

На думку адміністрації Трампа, Зеленський, який перебуває під тиском як на полі бою, так і на "внутрішньому фронті" через розгортання корупційного скандалу, буде змушений прийняти те, що йому пропонують, передає видання.

Щодо партнерів, співрозмовник зазначив, що американській владі "насправді байдуже до європейців", додавши, що "важливо, щоб Україна погодилася".

Співробітники Білого дому вважають, що просто зараз Україна (з огляду на корупційні скандали, які переслідують її президента, й те, де зараз пролягають лінії фронту) є у такому становищі, в якому США можуть змусити її прийняти цю угоду, заявила журналістка Politico після спілкування з посадовцями.

"Вони кажуть, що це розумно; це те, що, на їхню думку, буде прийнятним для України", – додала вона.

Стосовно того, що станеться далі, видання вказує, що потрібно почути деталі угоди та відповідь України.

"Враховуючи попередні заяви, Зеленський, ймовірно, буде рішуче протистояти будь-яким аспектам угоди, які він вважатиме неприйнятними. Україна не захоче, щоб її змусили віддати суверенну територію, але тиск буде сильним. І якщо три сторони зможуть досягти угоди, то раніше відкладений саміт Трампа і [диктатора РФ] Путіна неодмінно відбудеться", – вважає Politico.