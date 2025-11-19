Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для переговорів, які заплановані на 19 листопада. Відео прибуття глави держави оприлюднив Офіс президента.

Біля трапу літака Зеленського зустріли секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і посол України в Анкарі Наріман Джелял.

Водночас на кадрах відео не було очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Напередодні Бабель із посиланням на двох неназваних співрозмовників повідомляв, що глава ОП вирушив до Великої Британії, де нібито має зустрітися з колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України, чинним послом України у Лондоні Валерієм Залужним.

Поїздка Єрмака відбувається на тлі політичної кризи й вимог, зокрема депутатів від Слуги народу, відправити його у відставку. Сам глава ОП свій можливий візит до Лондона не коментував.

18 листопада на брифінгу в Іспанії президент розповідав, що на середу у нього запланована зустріч з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир", – сказав Зеленський, назвавши майбутню бесіду "предметною".

19 червня газета Politico писала, що Єрмак нібито викликає роздратування у представників адміністрації Трампа.

У липні FT із посиланням на десятки співрозмовників повідомляла, що очільник ОП має такий самий вплив, як глава держави, а можливо й більший.