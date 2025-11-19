Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для переговоров, которые запланированы на 19 ноября. Видео прибытия главы государства обнародовал Офис президента.

У трапа самолета Зеленского встретили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и посол Украины в Анкаре Нариман Джелял.

В то же время на кадрах видео не было главы Офиса президента Андрея Ермака. Накануне Бабель со ссылкой на двух неназванных собеседников сообщал, что глава ОП отправился в Великобританию, где якобы должен встретиться с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, действующим послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.

Поездка Ермака происходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от Слуги народа, отправить его в отставку. Сам глава ОП свой возможный визит в Лондон не комментировал.

18 ноября на брифинге в Испании президент рассказывал, что на среду у него запланирована встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир", – сказал Зеленский, назвав предстоящую беседу "предметной".

19 июня газета Politico писала, что Ермак якобы вызывает раздражение у представителей администрации Трампа.

В июле FT со ссылкой на десятки собеседников сообщала, что глава ОП имеет такое же влияние, как глава государства, а возможно и большее.