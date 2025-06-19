Politico: Ермак вызывает раздражение в администрации Трампа

Андрей Ермак (Фото: president.gov.u)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы вызывает раздражение у представителей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова 10 собеседников, которые имели возможность с ним общаться.

Журналисты отмечают, что для статьи пообщались с 14 людьми – помощниками конгрессменов, бывшими американскими и украинскими должностными лицами и другими лицами, осведомленными о взаимодействии Ермака в Вашингтоне. Большинству опрошенных была предоставлена анонимность.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ермак регулярно посещает Вашингтон и выступает посредником в отношениях с президентом Украины. Однако многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным в вопросах американской политики, резким и чрезмерно требовательным к американским должностным лицам, а также в целом неспособным ориентироваться во внутренних процессах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме", – говорится в материале.

Один из тех, кто знаком со взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, описал его как "двухпартийного раздражителя".

В заявлении, предоставленном его представителем изданию, Ермак заявил, что делает все возможное для защиты суверенитета и безопасности Украины.

"Если это означает, что другие сочтут меня "бросающим вызов" – пусть будет так. Я буду ждать еще много часов у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика – я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: Украине", – заявил Ермак.

Во время визита в Вашингтон в начале июня, организованного в последний момент, Ермак якобы испытывал трудности с организацией встреч с чиновниками администрации Трампа, сообщили пять человек, осведомленных о визите.

По словам собеседников, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была якобы отменена в последний момент.

По словам человека, знакомого с визитом, глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз якобы заставила Ермака ждать в Белом доме, а затем отменила встречу, а офис вице-президента Джей Ди Вэнса вообще не ответил на просьбу о встрече.

Также собеседники охарактеризовали взаимодействие Ермака с обеими администрациями как якобы напряженное и сложное.

"Он считал, например, что соглашение о критически важных минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на нее Украина получит гарантии безопасности", – сказал второй собеседник, знакомый с визитом.

В то же время спикер Ермака опроверг то, как была описана поездка изданию, и заявил, что Ермак встретился с Рубио в своем кабинете в Белом доме, а встреча с Уайлз состоялась по плану, но была короче, чем ожидалось изначально.

В частных разговорах с единомышленниками Ермак якобы обвинял чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, сообщил еще один собеседник, знакомый с визитом.

В частности, речь идет о посланнике Трампа на Ближнем Востоке Стиве Уиткоффе, который четыре раза встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Лица, знающие отношения между США и Украиной, а также сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что напряженность, вызванная действиями Ермака, может быстро распространиться и взорвать позиции его страны среди ее важнейшего партнера", – пишет издание.