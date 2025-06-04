Ермак пригласил Уиткоффа в Украину
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и пригласил его посетить Украину. Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Ермака, в ходе встречи обсуждались результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.
"Указал, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Позиция РФ – неконструктивна", – рассказал он.
В ходе беседы руководитель Офиса президента выразил мнение, что только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также он рассказал о реальной ситуации на поле боя.
"Пригласил Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию воочию", – сообщил Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украине нужно прекращение огня и она полностью поддерживает соответствующее предложение США с марта. Также он отметил, что Украина готова к встрече лидеров, которую избегает Россия.
- 3 июня делегация украинских чиновников, в которую вошли вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США.
- Во время визита Ермак встретился со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом, с которым обсудил ситуацию на фронте, депортацию детей и переговоры в Турции.