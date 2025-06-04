Ермак пригласил Уиткоффа в Украину

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и пригласил его посетить Украину. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Ермака, в ходе встречи обсуждались результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Указал, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Позиция РФ – неконструктивна", – рассказал он.

В ходе беседы руководитель Офиса президента выразил мнение, что только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также он рассказал о реальной ситуации на поле боя.

"Пригласил Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию воочию", – сообщил Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украине нужно прекращение огня и она полностью поддерживает соответствующее предложение США с марта. Также он отметил, что Украина готова к встрече лидеров, которую избегает Россия.