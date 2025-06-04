Єрмак запросив Віткоффа до України

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту української делегації до Сполучених Штатів зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом та запросив його відвідати Україну. Про це він повідомив у Telegram.

За словами Єрмака, під час зустрічі обговорювалися результати перемовин української та російської делегацій в Стамбулі.

"Зазначив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Позиція РФ – неконструктивна", – розповів він.

Під час бесіди керівник Офісу президента висловив думку, що тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин. Також він розповів про реальну ситуацію на полі бою.

"Запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі", – повідомив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україні потрібне припинення вогню і вона повністю підтримує відповідну пропозицію США з березня. Також він зазначив, що Україна готова до зустрічі лідерів, якої уникає Росія.