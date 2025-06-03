Єрмак обговорив з Келлогом переговори у Стамбулі та викрадення дітей: Передали РФ список, чекаємо

Голова ОП зазначив, що треба силою покласти край війні Росії проти України

Андрій Єрмак та Кіт Келлог (Фото: t.me/ermaka2022)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Обговорили ситуацію на фронті, депортацію дітей та перемовини в Туреччині, повідомив Єрмак.

Під час діалогу йшлося, зокрема, про результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії, продовження оборонної допомоги Києву та про депортацію дітей.

Україна передала Росії списки дітей та чекає на відповідь. Голова ОП наголосив, що маленьких українців важливо повернути додому і Київ цінує, що Вашингтон включений у цей процес.

Окрім цього, Єрмак наголосив, що Росія робить все, аби не припиняти вогонь.

"Цьому варто покласти край силою, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал", – зазначив він.