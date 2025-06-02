У Стамбулі росіяни визнали, що викрали українських дітей – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація визнала, що РФ викрала українських дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"По-перше, вони [росіяни] сказали нам, щоб ми "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек" – це їхнє ставлення [до того], що ми порушуємо питання дітей. Ми їм сказали, що ви вкрали 20 000 [дітей], а вони сказали, що "ми не вкрали 20 000, максимум питання про сотні". Наша команда образилася на це, а я, чесно кажучи, не ображаюся. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей", – розповів глава держави.

Напередодні Зеленський повідомив, що окупанти під час переговорів запропонували повернути Україні до 10 дітей, попри список у майже 400 викрадених неповнолітніх, який передав Київ.