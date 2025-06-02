У Стамбулі росіяни визнали, що викрали українських дітей – Зеленський
Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація визнала, що РФ викрала українських дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
"По-перше, вони [росіяни] сказали нам, щоб ми "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек" – це їхнє ставлення [до того], що ми порушуємо питання дітей. Ми їм сказали, що ви вкрали 20 000 [дітей], а вони сказали, що "ми не вкрали 20 000, максимум питання про сотні". Наша команда образилася на це, а я, чесно кажучи, не ображаюся. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей", – розповів глава держави.
Напередодні Зеленський повідомив, що окупанти під час переговорів запропонували повернути Україні до 10 дітей, попри список у майже 400 викрадених неповнолітніх, який передав Київ.
- За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані.
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше ніж годину, під час них Україна та Росія домовилися провести новий обмін полоненими та 6000 тіл загиблих з обидвох сторін.
- Також РФ нарешті передала Україні обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Київ надав Москві такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми одна одної тиждень.