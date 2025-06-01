З'явився повний текст меморандуму, з яким Україна поїде на переговори до Стамбула – Суспільне
Меморандум, з яким українська делегація поїде до Стамбула 2 червня, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки та необхідність зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у повному тексті документа, який публікує Суспільне.
Нижче йде текст меморандуму, який публікує український суспільний мовник:
Ключові принципи угоди та переговорний процес
→ Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова для мирних переговорів.
→ Заходи зміцнення довіри – розв'язання гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх". Звільнення Росією всіх цивільних заручників.
→ Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.
→ Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.
→ Суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України.
→ Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ із лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.
→ Санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій.
→ Реалізація угоди: чітка, збалансована та досяжна "дорожня карта" для впровадження та забезпечення виконання угод.
Наступний крок – узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів
→ після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному та безумовному припиненні вогню: його умовах та моніторингу;
→ заходах зміцнення довіри;
→ підготовці та узгодженні порядку денного майбутніх переговорів лідерів із ключових питань;
→ переговори будуть проведені за участі США та Європи.
Припинення вогню
→ повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю продовження кожні 30 днів) як необхідна передумова для мирних переговорів;
→ моніторинг припинення вогню, який очолюють США та підтримують треті країни.
Заходи зі зміцнення довіри
→ після успішного обміну військовополоненими як наслідок переговорів у Стамбулі сторони продовжують процес обміну всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх").
→ угода про безумовне повернення Російською Федерацією всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.
Зустріч лідерів
Лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.
Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:
→ постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;
→ гарантії безпеки та неповторення агресії;
→ територіальні питання;
→ економіка, компенсація, відновлення України;
→ санкції за порушення мирної угоди;
→ порядок укладання остаточної мирної угоди.
Раніше про схожі умови України повідомляла агенція Reuters, теж посилаючись на проєкт меморандуму. Російський текст меморандуму досі не опубліковано, оскільки делегація країни-агресора хоче показати його безпосередньо на переговорах 2 червня, хоча й обіцяла зробити це завчасно.
- Ввечері 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула.
- Вдень 1 червня глава держави підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі, та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню. Згодом президент опублікував склад української групи на перемовинах.
- Російська пропаганда заявила, що делегація РФ уже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Мединський.