З'явився повний текст меморандуму, з яким Україна поїде на переговори до Стамбула – Суспільне

Україна не відмовляється від НАТО, з Росії можуть поступово зніматися санкції, лінія фронту є відправною точкою для переговорів та інші пункти

Глава української делегації Рустем Умєров (Ілюстративне фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Меморандум, з яким українська делегація поїде до Стамбула 2 червня, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки та необхідність зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у повному тексті документа, який публікує Суспільне.

Нижче йде текст меморандуму, який публікує український суспільний мовник:

Ключові принципи угоди та переговорний процес

→ Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова для мирних переговорів.

→ Заходи зміцнення довіри – розв'язання гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх". Звільнення Росією всіх цивільних заручників.

→ Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.

→ Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.

→ Суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України.

→ Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ із лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

→ Санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій.

→ Реалізація угоди: чітка, збалансована та досяжна "дорожня карта" для впровадження та забезпечення виконання угод.

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Наступний крок – узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів

→ після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному та безумовному припиненні вогню: його умовах та моніторингу;

→ заходах зміцнення довіри;

→ підготовці та узгодженні порядку денного майбутніх переговорів лідерів із ключових питань;

→ переговори будуть проведені за участі США та Європи.

Припинення вогню

→ повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю продовження кожні 30 днів) як необхідна передумова для мирних переговорів;

→ моніторинг припинення вогню, який очолюють США та підтримують треті країни.

Заходи зі зміцнення довіри

→ після успішного обміну військовополоненими як наслідок переговорів у Стамбулі сторони продовжують процес обміну всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх").

→ угода про безумовне повернення Російською Федерацією всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:

→ постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;

→ гарантії безпеки та неповторення агресії;

→ територіальні питання;

→ економіка, компенсація, відновлення України;

→ санкції за порушення мирної угоди;

→ порядок укладання остаточної мирної угоди.