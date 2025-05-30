Росіяни стверджують, що прямують на переговори до Стамбула. "Меморандум" покажуть уже там
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що російська делегація вже прямує до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною. Москва обіцяє обговорити там із Києвом так званий меморандум – бачення щодо завершення війни.
"Наша делегація, російська делегація перемовників вирушає до Стамбула. Буде готова уранці в понеділок до продовження переговорів", – сказав Пєсков.
За його словами, Москва "сподівається, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі".
Речник Кремля наголосив, що деталі російського "документа" публікуватися не будуть.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що Україна готова поїхати на переговори з Росією в Стамбул наступного тижня, але Києву важливо отримати "меморандум" від Москви.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але досі цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської та української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.