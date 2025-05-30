Росіяни стверджують, що прямують на переговори до Стамбула. "Меморандум" покажуть уже там

На думку росіян, Київ та Москва обговорять свої пропозиції щодо завершення війни, викладені у "меморандумах", вже у Стамбулі

Дмитро Пєсков (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що російська делегація вже прямує до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною. Москва обіцяє обговорити там із Києвом так званий меморандум – бачення щодо завершення війни.

"Наша делегація, російська делегація перемовників вирушає до Стамбула. Буде готова уранці в понеділок до продовження переговорів", – сказав Пєсков.

За його словами, Москва "сподівається, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі".

Речник Кремля наголосив, що деталі російського "документа" публікуватися не будуть.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що Україна готова поїхати на переговори з Росією в Стамбул наступного тижня, але Києву важливо отримати "меморандум" від Москви.