Відбувся третій етап обміну: повернулося ще 303 полонених – фото
Третій етап великого обміну полоненими між Росією та Україною відбувся у неділю, 25 травня. Україна повернула 303 воїнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено", – написав президент.
В останній частині обміну повернулися військові Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цього разу серед звільнених воїнів ЗСУ є представники Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони.
Усі 303 визволених сьогодні Оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.
Додому повернулися 70 Оборонців Маріуполя.
Зазначається, що триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення.
Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.
Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.
Координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням всіх українців.
- Обмін у форматі 1000 на 1000 – це єдина реальна домовленість зі Стамбульських переговорів 16 травня.
- 23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.
- 24 травня відбувся другий етап масштабного обміну полоненими з Росією – Україні вдалося повернути додому 307 людей