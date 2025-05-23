Україна повернула з російського полону 390 людей. Це перший етап обміну "1000 на 1000"

Президент Зеленський повідомив, що у суботу й неділю, 24 та 25 травня, відбудеться продовження обміну

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна та Росія 23 травня провели обмін полоненими у межах угоди 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 270 військових і 120 цивільних українців, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, зараз, 23 травня, вдалося повернути з російського полону 390 українців. Обмін триватиме протягом цих вихідних – у суботу й неділю.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Повернути вдалося військовослужбовців Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Про обмін за формулою 1000 на 1000 Київ і Москва домовилися у процесі переговорів у Стамбулі 16 травня. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов тоді заявив, що масштабний обмін може відбутися "наступного тижня", тобто вже цього.

Напередодні, 22 травня, в Офісі президента повідомили, що Україна виконала свою частину підготовчої роботи до обміну з Росією у форматі 1000 на 1000, а президент США Дональд Трамп уранці 23-го заявив, що великий обмін між Україною та РФ було погоджено, і він "набере чинності найближчим часом".

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram