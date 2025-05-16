У Туреччині заявили, що переговори України та РФ були "більш позитивними, ніж очікувалося" – CNN

Неназваний чиновник підтвердив, що РФ вимагала вивести українські війська з українських же областей, й розповів, як дійшли до обміну полонених

Представники Туреччини на українсько-російських переговорах у Стамбулі (Фото: турецьке МЗС / EPA)

Переговори у Стамбулі між Україною та Росією були "більш позитивними, ніж очікувалося", заявив неназваний турецький посадовець телеканалу CNN через кілька годин після завершення зустрічі.

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"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", – заявив співбесідник.

Посадовець підтвердив, що "в контексті розмови про припинення вогню" Росія висунула вимогу до України, аби та вивела війська з власної території.

Раніше про це повідомляло інше джерело CNN, знайоме з перебігом перемовин у Стамбулі. З його слів, окупанти висунули вимогу до Києва вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Москва незаконно вписала до своєї конституції. Такі забаганки РФ також підтверджували співбесідники інших західних медіа Axios та Sky News.

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Тепер же турецький чиновник повідомив CNN, що "у момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут", його країна запропонувала Україні та Росії провести обмін полоненими, що включатиме три категорії – дітей, цивільних та військових.

"Українська сторона виходила, аби отримати згоду на це", – зазначив співрозмовець.

Він стверджує, що росіянам на переговорах "схоже, потрібно було менше консультацій, ніж українцям".

"Це дві сторони, які прийшли за стіл [переговорів], аби говорити про дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як необхідність з їхнього боку знайти вихід", – підсумував турецький посадовець.