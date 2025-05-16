У Туреччині заявили, що переговори України та РФ були "більш позитивними, ніж очікувалося" – CNN
Переговори у Стамбулі між Україною та Росією були "більш позитивними, ніж очікувалося", заявив неназваний турецький посадовець телеканалу CNN через кілька годин після завершення зустрічі.
"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", – заявив співбесідник.
Посадовець підтвердив, що "в контексті розмови про припинення вогню" Росія висунула вимогу до України, аби та вивела війська з власної території.
Раніше про це повідомляло інше джерело CNN, знайоме з перебігом перемовин у Стамбулі. З його слів, окупанти висунули вимогу до Києва вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Москва незаконно вписала до своєї конституції. Такі забаганки РФ також підтверджували співбесідники інших західних медіа Axios та Sky News.
Тепер же турецький чиновник повідомив CNN, що "у момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут", його країна запропонувала Україні та Росії провести обмін полоненими, що включатиме три категорії – дітей, цивільних та військових.
"Українська сторона виходила, аби отримати згоду на це", – зазначив співрозмовець.
Він стверджує, що росіянам на переговорах "схоже, потрібно було менше консультацій, ніж українцям".
"Це дві сторони, які прийшли за стіл [переговорів], аби говорити про дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як необхідність з їхнього боку знайти вихід", – підсумував турецький посадовець.
Офіційно Туреччина не давала таких оцінок україно-російській зустрічі. Голова МЗС країни Фідан у контексті переговорів зазначав, що "сьогодні був важливий день для миру в усьому світі".
- Речник української дипломатії Тихий підтвердив, що Москва озвучувала неприпустимі для України речі під час переговорів у Стамбулі. Водночас чиновник зауважив, що "українська делегація чудово впоралася, спокійно".
Керівник української делегації Умєров повідомив, що сторони обговорили питання припинення вогню й обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну зустріч президента Зеленського та диктатора Путіна.
- Головний перемовник країни-агресорки Мединський заявив, що Україна та РФ "представлять своє бачення" можливого припинення вогню, "пропишуть це в деталях", а після цього повернуться до подальших переговорів.