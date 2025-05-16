CNN: В Турции считают, что встреча Украины и РФ была "более положительной, чем ожидалось"
Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией были "более положительными, чем ожидалось", заявил неназванный турецкий чиновник телеканала CNN спустя несколько часов после завершения встречи.
"Это было более положительно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительную риторику", – заявил собеседник.
Чиновник подтвердил, что "в контексте разговора о прекращении огня" Россия выдвинула требование к Украине, чтобы та вывела войска с собственной территории.
Ранее об этом сообщал другой источник CNN, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле. По его словам, оккупанты выдвинули требование к Киеву вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Москва незаконно вписала в свою конституцию. Такие прихоти РФ также подтверждали собеседники других западных медиа Axios и Sky News.
Теперь же турецкий чиновник сообщил CNN, что "в момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик", его страна предложила Украине и России провести обмен пленными, который будет включать три категории – детей, гражданских и военных.
"Украинская сторона выходила, чтобы получить согласие на это", – отметил собеседник.
Он утверждает, что россиянам на переговорах "похоже, требовалось меньше консультаций, чем украинцам".
"Это две стороны, которые пришли за стол [переговоров], чтобы говорить о двух разных вещах. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как необходимость с их стороны найти выход", – подытожил турецкий чиновник.
Официально Турция не давала подобных оценок украинско-российской встрече. Глава МИД страны Фидан в контексте переговоров отмечал, что "сегодня был важный день для мира во всем мире".
- Представитель украинской дипломатии Тихий подтвердил, что Москва озвучивала недопустимые для Украины вещи во время переговоров в Стамбуле. В то же время чиновник отметил, что "украинская делегация отлично справилась, спокойно".
Глава украинской делегации Умеров сообщил, что стороны обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Зеленского и диктатора Путина.
- Главный переговорщик страны-агрессора Мединский заявил, что Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях", а затем вернутся к дальнейшим переговорам.