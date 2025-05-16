CNN: В Турции считают, что встреча Украины и РФ была "более положительной, чем ожидалось"

Неназванный чиновник подтвердил, что РФ требовала вывести украинские войска из украинских же областей, и рассказал, как дошли до обмена пленных

Представители Турции на украинско-российских переговорах в Стамбуле (Фото: турецкий МИД / EPA)

Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией были "более положительными, чем ожидалось", заявил неназванный турецкий чиновник телеканала CNN спустя несколько часов после завершения встречи.

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"Это было более положительно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительную риторику", – заявил собеседник.

Чиновник подтвердил, что "в контексте разговора о прекращении огня" Россия выдвинула требование к Украине, чтобы та вывела войска с собственной территории.

Ранее об этом сообщал другой источник CNN, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле. По его словам, оккупанты выдвинули требование к Киеву вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Москва незаконно вписала в свою конституцию. Такие прихоти РФ также подтверждали собеседники других западных медиа Axios и Sky News.

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Теперь же турецкий чиновник сообщил CNN, что "в момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик", его страна предложила Украине и России провести обмен пленными, который будет включать три категории – детей, гражданских и военных.

"Украинская сторона выходила, чтобы получить согласие на это", – отметил собеседник.

Он утверждает, что россиянам на переговорах "похоже, требовалось меньше консультаций, чем украинцам".

"Это две стороны, которые пришли за стол [переговоров], чтобы говорить о двух разных вещах. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как необходимость с их стороны найти выход", – подытожил турецкий чиновник.