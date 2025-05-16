Украина уже начала работу по возвращению 1000 украинцев из российского плена – ГУР

На сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

Украина уже приступила к работе над обменом пленными с РФ в формате 1000 на 1000. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, видео публикует телеканал Мы-Украина.

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По его словам, в ходе состоявшихся 16 мая стамбульских переговоров россияне согласились провести обмен 1000 на 1000. Уже с сегодняшнего дня Украина начала работу в этом направлении, прорабатывая списки лиц, которых нужно вернуть из российского плена.

"Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной – нам вернули тела наших погибших героев. Поэтому мы будем делать все, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой. Мы их ждем, мы будем их приветствовать и продолжаем работу с россиянами", – сказал Скибицкий.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщал, что на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными. Тогда же он заявил о планах обменяться с Москвой 1000 россиян на 1000 украинцев.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил, что стороны уже договорились об обмене 1000 на 1000 для "укрепления доверия" друг к другу.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась.