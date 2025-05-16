Глава МИД Турции рассказал об итогах переговоров Украины и России
Делегации Украины и РФ в Турции (Фото: МИД Турции)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле заявил, что стороны договорились встретиться снова. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Сегодня был важный день для мира по всему миру. После интенсивных дипломатических усилий делегации России и Украины провели встречу в Стамбуле при содействии Турции", — написал Фидан.

По словам главы турецкой дипломатии, в результате встречи Киев и Москва договорились об обмене 1000 на 1000 для "укрепления доверия" друг к другу.

Кроме того, стороны договорились, что условия, позволяющие достичь прекращения огня, будут переданы друг другу в письменном виде.

"Они также договорились в принципе встретиться снова. Как Турция, мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение длительного мира между Россией и Украиной", — подытожил Фидан.

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