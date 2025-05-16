Глава МИД Турции рассказал об итогах переговоров Украины и России

Хакан Фидан заявил, что представители Украины и РФ договорились встретиться снова

Делегации Украины и РФ в Турции (Фото: МИД Турции)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле заявил, что стороны договорились встретиться снова. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Сегодня был важный день для мира по всему миру. После интенсивных дипломатических усилий делегации России и Украины провели встречу в Стамбуле при содействии Турции", — написал Фидан.

По словам главы турецкой дипломатии, в результате встречи Киев и Москва договорились об обмене 1000 на 1000 для "укрепления доверия" друг к другу.

Кроме того, стороны договорились, что условия, позволяющие достичь прекращения огня, будут переданы друг другу в письменном виде.

"Они также договорились в принципе встретиться снова. Как Турция, мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение длительного мира между Россией и Украиной", — подытожил Фидан.

16 мая 2025 г. в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.

Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.