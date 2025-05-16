Глава МИД Турции рассказал об итогах переговоров Украины и России
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле заявил, что стороны договорились встретиться снова. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
"Сегодня был важный день для мира по всему миру. После интенсивных дипломатических усилий делегации России и Украины провели встречу в Стамбуле при содействии Турции", — написал Фидан.
По словам главы турецкой дипломатии, в результате встречи Киев и Москва договорились об обмене 1000 на 1000 для "укрепления доверия" друг к другу.
Кроме того, стороны договорились, что условия, позволяющие достичь прекращения огня, будут переданы друг другу в письменном виде.
"Они также договорились в принципе встретиться снова. Как Турция, мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение длительного мира между Россией и Украиной", — подытожил Фидан.
- 16 мая 2025 г. в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.
- Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.