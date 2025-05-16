Итоги Стамбула: Обсудили перемирие, обмен пленными и возможную встречу Зеленского и Путина

Умеров обещает "скоро сообщить" детали дальнейших переговоров. Мединский говорит, что Киев и Москва подготовят свои видения прекращения огня

Рустем Умеров (Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

На переговорах в Стамбуле 16 мая Украина и Россия обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом, по результатам встречи, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, его пресс-подход публикует Суспільне.

"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, далее обмена пленными. И также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы работаем также над другими модальностями (аспектами. – Ред.) этого обмена", – рассказал Умеров.

По дальнейшим действиям министр отметил, что Украине, во-первых, нужно заняться обменом пленных, после чего общественности сообщат о следующих шагах в переговорах.

Также должностное лицо пообещало "скоро сообщить", какой будет повестка дня следующих переговоров, будут ли они продолжаться в том же режиме и будут ли вноситься на них новые дополнительные темы.

А что говорит Россия?

Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский назвал три результата стамбульской встречи:

→ в "ближайшие дни" Киев и Москва обменяются пленными в формате 1000 на 1000;

→ украинская сторона "запросила" прямые переговоры между Зеленским и Путиным, страна-агрессор "приняла этот запрос к сведению";

→ Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях".

"После того, как такое виденье будет представлено, мы полагаем целесообразным – тоже об этом [было] обговорено – продолжить наши переговоры", – подытожил российский чиновник.

В целом, утверждает Мединский, Москва удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакт.