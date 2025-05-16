Итоги Стамбула: Обсудили перемирие, обмен пленными и возможную встречу Зеленского и Путина
На переговорах в Стамбуле 16 мая Украина и Россия обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом, по результатам встречи, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, его пресс-подход публикует Суспільне.
"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, далее обмена пленными. И также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы работаем также над другими модальностями (аспектами. – Ред.) этого обмена", – рассказал Умеров.
По дальнейшим действиям министр отметил, что Украине, во-первых, нужно заняться обменом пленных, после чего общественности сообщат о следующих шагах в переговорах.
Также должностное лицо пообещало "скоро сообщить", какой будет повестка дня следующих переговоров, будут ли они продолжаться в том же режиме и будут ли вноситься на них новые дополнительные темы.
А что говорит Россия?
Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский назвал три результата стамбульской встречи:
→ в "ближайшие дни" Киев и Москва обменяются пленными в формате 1000 на 1000;
→ украинская сторона "запросила" прямые переговоры между Зеленским и Путиным, страна-агрессор "приняла этот запрос к сведению";
→ Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях".
"После того, как такое виденье будет представлено, мы полагаем целесообразным – тоже об этом [было] обговорено – продолжить наши переговоры", – подытожил российский чиновник.
В целом, утверждает Мединский, Москва удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакт.
- Собеседник Sky News из украинских дипломатических кругов заявлял, что Россия выдвинула требования, которые являются "нереалистичными" и "далеко выходят за пределы того, что когда-либо обсуждалось". По его словам, некоторые из этих пунктов содержат прихоти насчет "вывода украинских войск со своей территории для выполнения режима прекращения огня". Официально об этом не сообщалось.
На саммите Европейского политического сообщества в Албании Зеленский призвал Путина предоставить своей переговорной делегации реальные полномочия и отметил, что Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны.
- Президент Украины и европейские лидеры провели телефонный разговор с главой США Трампом.