Мерц назвал переговоры в Стамбуле "положительным сигналом"

Фридрих Мерц (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал проведение в Стамбуле первых с 2022 года прямых переговоров Украины и России и назвал встречу "положительным сигналом". Такое мнение он высказал на саммите Европейского политического сообщества в Албании, передает журнал Stern.

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Мерц заявил, что эта встреча была "очень маленьким, но первым положительным сигналом".

Канцлер Германии высказался за дальнейшие поставки оружия в Украину.

"Мы должны активизировать наши дипломатические усилия, но мы также должны четко выразить нашу военную поддержку этой стране. Не должно быть никаких сомнений, что мы готовы продолжать нашу поддержку", – сказал он.

Пока были только "очень, очень небольшие дипломатические успехи", добавил Мерц.

16 мая в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, а также советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Около 13:40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Через два часа стало известно о завершении переговоров.