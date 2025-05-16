Зеленский: Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал российского диктатора Владимира Путина предоставить своей переговорной делегации реальные полномочия. Такое заявление глава государства сделал, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Албании.

"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – сказал Зеленский.

Сейчас же, по словам президента, российская делегация в Стамбуле представлена на "очень низком уровне": ни у одного из представителей переговорной команды со стороны РФ нет полномочий принимать важные решения.

Зеленский добавил, что Украина добивается полного прекращения огня на длительное время, чтобы дать дипломатии "реальный шанс". Во-вторых, нужно построить "хотя бы минимальный" уровень доверия в переговорном процессе, добавил президент.

"Это можно сделать, освободив военнопленных, вернув украинских детей, похищенных Россией, и освободив гражданских заложников, удерживаемых российской стороной", – заявил Зеленский.

В-третьих, нужно четко определить вопросы, которые должны решаться на уровне лидеров – не ниже, ведь "мы все знаем, кто действительно принимает решения в России".

В-четвертых, вместе с союзниками Украина приступила к созданию новой системы безопасности для Украины и Европы. Теперь, по словам Зеленского, пора переходить к практическим действиям.

В-пятых, Украина должна сохранять тесную координацию и продолжать сотрудничество с США для завершения войны.