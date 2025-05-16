Зеленский: Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия
Президент Владимир Зеленский призвал российского диктатора Владимира Путина предоставить своей переговорной делегации реальные полномочия. Такое заявление глава государства сделал, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Албании.
"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – сказал Зеленский.
Сейчас же, по словам президента, российская делегация в Стамбуле представлена на "очень низком уровне": ни у одного из представителей переговорной команды со стороны РФ нет полномочий принимать важные решения.
Зеленский добавил, что Украина добивается полного прекращения огня на длительное время, чтобы дать дипломатии "реальный шанс". Во-вторых, нужно построить "хотя бы минимальный" уровень доверия в переговорном процессе, добавил президент.
"Это можно сделать, освободив военнопленных, вернув украинских детей, похищенных Россией, и освободив гражданских заложников, удерживаемых российской стороной", – заявил Зеленский.
В-третьих, нужно четко определить вопросы, которые должны решаться на уровне лидеров – не ниже, ведь "мы все знаем, кто действительно принимает решения в России".
В-четвертых, вместе с союзниками Украина приступила к созданию новой системы безопасности для Украины и Европы. Теперь, по словам Зеленского, пора переходить к практическим действиям.
В-пятых, Украина должна сохранять тесную координацию и продолжать сотрудничество с США для завершения войны.
- 16 мая в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Через почти два часа она закончилась. По данным Sky News, Россия выдвинула требования, которые "нереалистичны" и "далеко выходят за пределы того, что когда-либо обсуждалось".