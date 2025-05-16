Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу после переговоров в Стамбуле – ОП

В пятницу, 16 мая, прошли переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле

Дональд Трамп (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Президент Владимир Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, на одном конце провода был Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

Никифоров подчеркнул, что основной темой телефонного разговора стали переговоры в Стамбуле.

Детали в Офисе президента обещают в скором времени.

По словам министра обороны Рустема Умерова, на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными.

Он отметил, что стороны обсудили возможность обмена 1000 на 1000.

16 мая в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась.