Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу после переговоров в Стамбуле – ОП
Президент Владимир Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
По его словам, на одном конце провода был Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
Никифоров подчеркнул, что основной темой телефонного разговора стали переговоры в Стамбуле.
Детали в Офисе президента обещают в скором времени.
По словам министра обороны Рустема Умерова, на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными.
Он отметил, что стороны обсудили возможность обмена 1000 на 1000.
- 16 мая в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась.