Папа Лев XIV предлагает Ватикан площадкой для переговоров Украины и России

По мнению Ватикана, переговоры в Турции, проходящие между делегациями РФ и Украины 16 мая, ничего хорошего не приносят

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

На фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан переговорной площадкой для следующей встречи двух стран. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает издание La Stampa.

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"Все это трагично, потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно, медленный, но с мирным разрешением конфликта. А вместо этого мы снова в начале", – сказал он.

По словам кардинала, ситуация с переговорами "очень сложная и драматичная".

Паролин добавил, что папа Лев XIV готов "при необходимости предоставить Ватикан, Святой Престол, для проведения непосредственной встречи между двумя сторонами".

На днях понтифик предложил посредничество Ватикана в переговорах о завершении войн в мире. Папа римский говорил, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза", чтобы люди смогли вновь обрести надежду на мир. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Льва XIV за такое предложение.

11 мая новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве упомянул о "дорогом украинском народе".

13 мая La Repubblica сообщала, что новый римский папа Лев XIV может посетить Украину после официального приглашения Владимира Зеленского.