Зеленский поблагодарил папу римского за предложение посредничества в восстановлении мира

14 мая Лев XIV предложил посредничество Ватикана в переговорах о завершении войн в мире

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил папу римского Льва XIV за его предложение посредничества в восстановлении мира во всем мире. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

По словам главы государства, мир – это "самое заветное желание" миллионов украинцев. Украина надеется на восстановление достойного мира и прилагает для этого все усилия.

"Ценим мудрое заявление понтифика и подтверждаем нашу преданность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", – добавил Зеленский.

Ранее понтифик предложил посредничество Ватикана в переговорах о завершении войн в мире. Лев XIV заявил, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза", чтобы люди смогли вновь обрести надежду на мир.