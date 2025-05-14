Зеленский поблагодарил папу римского за предложение посредничества в восстановлении мира
Президент Владимир Зеленский поблагодарил папу римского Льва XIV за его предложение посредничества в восстановлении мира во всем мире. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
По словам главы государства, мир – это "самое заветное желание" миллионов украинцев. Украина надеется на восстановление достойного мира и прилагает для этого все усилия.
"Ценим мудрое заявление понтифика и подтверждаем нашу преданность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", – добавил Зеленский.
Ранее понтифик предложил посредничество Ватикана в переговорах о завершении войн в мире. Лев XIV заявил, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза", чтобы люди смогли вновь обрести надежду на мир.
- 11 мая новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве упомянул о "дорогом украинском народе".
- 13 мая La Repubblica сообщала, что новый папа римский Лев XIV может посетить Украину после официального приглашения Владимира Зеленского.