Зеленський подякував папі римському за пропозицію посередництва у відновленні миру
Президент Володимир Зеленський подякував папі римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі. Відповідний допис він опублікував у X.
За словами глави держави, мир – це "найзаповітніше бажання" мільйонів українців. Україна сподівається на відновлення гідного миру і докладає для цього всіх зусиль.
"Цінуємо мудру заяву понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", – додав Зеленський.
Раніше понтифік запропонував посередництво Ватикану в переговорах про завершення воєн у світі. Лев XIV заявив, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир.
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