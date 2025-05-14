Зеленський подякував папі римському за пропозицію посередництва у відновленні миру

14 травня Лев XIV запропонував посередництво Ватикану в переговорах про завершення воєн у світі

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Президент Володимир Зеленський подякував папі римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі. Відповідний допис він опублікував у X.

За словами глави держави, мир – це "найзаповітніше бажання" мільйонів українців. Україна сподівається на відновлення гідного миру і докладає для цього всіх зусиль.

"Цінуємо мудру заяву понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", – додав Зеленський.

Раніше понтифік запропонував посередництво Ватикану в переговорах про завершення воєн у світі. Лев XIV заявив, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир.