Новий папа римський Лев XIV може відвідати Україну – La Repubblica
Новий папа Римський Лев XIV розглядає можливість візиту до України. Про це пише La Repubblica.
Офіційне запрошення він отримав від президента Володимира Зеленського. Український лідер у телефонній розмові закликав понтифіка відвідати Київ з апостольським візитом.
Видання зазначає, що папа Франциск хотів поїхати до Києва, але не без візиту до Москви, тому Леву доведеться вирішити, чи прийняти запрошення і коли.
Першим офіційним виїздом Лева XIV може стати поїздка до Нікеї (Ізнік, Туреччина) на відзначення ювілею Першого Нікейського собору (325 рік).
Візит має екуменічне значення: рік, коли Великдень збігся у католиків і православних, може посприяти діалогу між церквами. Запрошення має підтвердити патріарх Варфоломій, який прибуде на месу до Ватикану найближчої неділі.
Також невідомо, чи зупиниться папа у столиці Туреччини – Анкарі. Оскільки Франциск вже відвідував країну, поїздка Лева XIV потребує нового дипломатичного узгодження.
Журналісти також питали понтифіка про інші можливі подорожі. На запитання португальського журналіста про Фатіму папа відповів, що поїздка була в планах ще до обрання, але наразі не підтверджена.
Щодо США – батьківщини папи – він сказав, що "нескоро" туди поїде. Натомість дав зрозуміти, що може відвідати Перу, де провів два десятиліття як місіонер і єпископ.
"Очікуйте новин про мене в Перу незабаром", – сказав папа.
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