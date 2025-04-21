Помер папа римський Франциск
У Ватикані у віці 88 років помер папа римський Франциск. Про це повідомляє Vatican News із посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.
"Дорогі брати й сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця <...> З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога", – сказав він.
Франциск став папою 13 березня 2013 року після відставки Бенедикта XVI.
Взимку у папи римського виявили двосторонню пневмонію. 22 лютого стан Франциска оцінювався як критичний. Водночас у квітні понтифік уперше після виписки з лікарні з'явився на публіці, виїхавши на площу Святого Петра у Ватикані на колісному кріслі.
У Великдень 20 квітня Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
В останній день свого життя папа римський зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу тоді заявили, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.
- Після повномасштабного вторгнення РФ папа римський "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців і росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату.
- Торік
понтифік згадував Росію, коли закликав до обміну полоненими між Москвою та Києвом у форматі "всіх на всіх".У 2023-му Франциск заявляв: "Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ".