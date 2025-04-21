Понтифік пішов з життя на 89 році. Кардинал Кевін Фаррел повідомив, що це сталося о 07:35 21 квітня

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА)

У Ватикані у віці 88 років помер папа римський Франциск. Про це повідомляє Vatican News із посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.

"Дорогі брати й сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця <...> З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога", – сказав він.

Франциск став папою 13 березня 2013 року після відставки Бенедикта XVI.

Взимку у папи римського виявили двосторонню пневмонію. 22 лютого стан Франциска оцінювався як критичний. Водночас у квітні понтифік уперше після виписки з лікарні з'явився на публіці, виїхавши на площу Святого Петра у Ватикані на колісному кріслі.

У Великдень 20 квітня Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.

В останній день свого життя папа римський зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу тоді заявили, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.