Папа римський висловився за мир в Україні, але не згадав Росію та її агресію
У Великдень папа римський Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію. Текст цьогорічного послання понтифіка публікує інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.
"Нехай же Воскреслий [Христос] принесе пасхальний дар миру в стражденну Україну та заохотить усі залучені сторони й надалі докладати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", – заявив Франциск.
Він згадав війну РФ проти України у контексті інших конфліктів у світі.
Водночас у виступі папи немає згадок безпосередньо про Росію та агресію, яку вона веде проти України.
Торік понтифік згадував Росію, коли закликав до обміну полоненими між Москвою та Києвом у форматі "всіх на всіх". У 2023-му Франциск заявляв: "Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ".
На Великдень у 2022 році, через майже два місяці після повномасштабного вторгнення, понтифік також не згадував РФ, коли говорив про наслідки війни.
- Після повномасштабного вторгнення РФ папа римський "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату.
- 19 лютого стало відомо, що у папи виявили двосторонню пневмонію. 22 лютого стан Франциска оцінювався як критичний.
- 23 березня понтифік вперше з'явився перед вірянами та був виписаний із лікарні. 6 квітня папа вперше після виписки взяв участь у публічному заході, виїхавши на площу Святого Петра у Ватикані на колісному кріслі.
- 7 квітня Франциск передав до України чотири карети швидкої допомоги для зон бойових дій та медикаменти, зібрані вірянами.