Папа римський висловився за мир в Україні, але не згадав Росію та її агресію

У попередні роки понтифік або не згадував Москву у негативному контексті, або не вказував про неї взагалі

Папа римський Франциск (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

У Великдень папа римський Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію. Текст цьогорічного послання понтифіка публікує інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

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"Нехай же Воскреслий [Христос] принесе пасхальний дар миру в стражденну Україну та заохотить усі залучені сторони й надалі докладати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", – заявив Франциск.

Він згадав війну РФ проти України у контексті інших конфліктів у світі.

Водночас у виступі папи немає згадок безпосередньо про Росію та агресію, яку вона веде проти України.

Торік понтифік згадував Росію, коли закликав до обміну полоненими між Москвою та Києвом у форматі "всіх на всіх". У 2023-му Франциск заявляв: "Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ".

На Великдень у 2022 році, через майже два місяці після повномасштабного вторгнення, понтифік також не згадував РФ, коли говорив про наслідки війни.