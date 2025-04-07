Папа римський передав до України чотири швидких для зон бойових дій і медикаменти

Франциск відрядив до України свого розподілювача милостині

Кардинал Конрад Краєвський (Фото: Vatican News)

Папа римський Франциск передав до України чотири карети швидкої допомоги для зон бойових дій та медикаменти, повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

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Понтифік відрядив свого елемозинарія (розподілювача милостині) кардинала польського походження Конрада Краєвського до України. Це 10-й візит сановника з березня 2022 року.

"Він [Краєвський] вирушив, щоб доставити чотири автомобілі швидкої допомоги, оснащені всіма медичними інструментами, необхідними для порятунку життя, які будуть призначені для зон бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Фото: Vatican News

За словами розподілювача, у каретах швидкої знаходяться медикаменти на суму понад 200 000 євро, зібрані в Неаполі в межах кампанії "Farmaco sospeso – відкладені для когось ліки".

"Люди, які купували ліки, також купували щось для потреб постраждалих від війни в Україні", – пояснив кардинал.

Краєвський під час перебування в Україні планує зустрітися з людьми, які постраждали від наслідків війни, щоб "молитися разом з ними та бути вираженням близькості папи".

Не уточнюється, куди саме надійдуть швидкі та медикаменти.