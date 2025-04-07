Папа римский передал в Украину четыре скорых для зон боевых действий и медикаменты

Франциск отправил в Украину своего распределителя подаяния

Кардинал Конрад Краевский (Фото: Vatican News)

Папа римский Франциск передал Украине четыре кареты скорой помощи для зон боевых действий и медикаменты, сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News.

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Понтифик направил своего элемозинария (распределителя милостыни) кардинала польского происхождения Конрада Краевского в Украину. Это 10-й визит сановника с марта 2022 года.

"Он [Краевский] отправился, чтобы доставить четыре автомобиля скорой помощи, оснащенные всеми медицинскими инструментами, необходимыми для спасения жизни, которые будут предназначены для зон боевых действий", – говорится в сообщении.

Фото: Vatican News

По словам распределителя, в каретах скорой находятся медикаменты на сумму более 200 000 евро, собранные в Неаполе в рамках кампании "Farmaco sospeso – отложенные для кого-то лекарства".

"Люди, которые покупали лекарства, также приобретали что-то для нужд пострадавших от войны в Украине", – пояснил кардинал.

Краевский во время пребывания в Украине планирует встретиться с людьми, которые пострадали от последствий войны, чтобы "молиться вместе с ними и быть выражением близости папы".

Не уточняется, куда именно поступят скорые и медикаменты.