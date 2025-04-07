Папа римский передал в Украину четыре скорых для зон боевых действий и медикаменты
Папа римский Франциск передал Украине четыре кареты скорой помощи для зон боевых действий и медикаменты, сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News.
Понтифик направил своего элемозинария (распределителя милостыни) кардинала польского происхождения Конрада Краевского в Украину. Это 10-й визит сановника с марта 2022 года.
"Он [Краевский] отправился, чтобы доставить четыре автомобиля скорой помощи, оснащенные всеми медицинскими инструментами, необходимыми для спасения жизни, которые будут предназначены для зон боевых действий", – говорится в сообщении.
По словам распределителя, в каретах скорой находятся медикаменты на сумму более 200 000 евро, собранные в Неаполе в рамках кампании "Farmaco sospeso – отложенные для кого-то лекарства".
"Люди, которые покупали лекарства, также приобретали что-то для нужд пострадавших от войны в Украине", – пояснил кардинал.
Краевский во время пребывания в Украине планирует встретиться с людьми, которые пострадали от последствий войны, чтобы "молиться вместе с ними и быть выражением близости папы".
Не уточняется, куда именно поступят скорые и медикаменты.
- В сентябре 2022 года Краевский попал под российский обстрел во время гуманитарной миссии.
- После полномасштабного вторжения РФ папа римский "прославился" скандальными заявлениями о войне: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны найти общий язык". Также он критиковал запрет Московского патриархата.
- 6 апреля 2025 года Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике, выехав на площадь Святого Петра в Ватикане на колесном кресле.