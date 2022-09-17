Посланник папы римского попал под обстрел россиян во время гуманитарной миссии

Посланник папы римского кардинал Конрад Краевский попал под обстрел во время гуманитарной миссии. Об этом сообщает ANSA.it.

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Кардинал Конрад Краевский, который является посланником римского папы в Украине, попал под обстрел оккупантов во время гуманитарной миссии.

Как сообщается, кардинал в сопровождении двух епископов (католика и протестанта) и одного военного пытался доставить груз гуманитарной помощи в зоне ведения боевых действий.

На одном из запланированных отрезков маршрута миссия попала под обстрел.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать... Ведь нужно было не просто куда-то бежать, нужно было сообразить, куда именно", – сказал кардинал ватиканским журналистам в Запорожье.

Издание сообщает, что кардинал не пострадал.

Кардинал Краевский является префектом Дикастерии по служению благотворительности при папском престоле.

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Сергій Бережний

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