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Посланник папы римского попал под обстрел россиян во время гуманитарной миссии

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 21:23
Посланник папы римского попал под обстрел россиян во время гуманитарной миссии - Фото
Кардинал Конрад Краевский (фото – Wikipedia)

Посланник папы римского кардинал Конрад Краевский попал под обстрел во время гуманитарной миссии. Об этом сообщает ANSA.it.

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Кардинал Конрад Краевский, который является посланником римского папы в Украине, попал под обстрел оккупантов во время гуманитарной миссии.

Как сообщается, кардинал в сопровождении двух епископов (католика и протестанта) и одного военного пытался доставить груз гуманитарной помощи в зоне ведения боевых действий.

На одном из запланированных отрезков маршрута миссия попала под обстрел.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать... Ведь нужно было не просто куда-то бежать, нужно было сообразить, куда именно", – сказал кардинал ватиканским журналистам в Запорожье. 

Издание сообщает, что кардинал не пострадал.  

Кардинал Краевский является префектом Дикастерии по служению благотворительности при папском престоле.

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конрад краевский кардинал
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