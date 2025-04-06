Папа римский Франциск неожиданно появился на публике впервые после выписки из больницы

Фото: Darek Delmanowicz / EPA

Папа римский Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике, выехав на площадь Святого Петра в Ватикане на колесном кресле, чтобы поздравить радостную толпу, передает агентство Reuters.

88-летний понтифик не появлялся на публике с 23 марта, когда он кратко поздоровался перед тем, как покинуть больницу Джемелли в Риме после более чем пяти недель лечения двусторонней пневмонии. Это был самый серьезный кризис со здоровьем Франциска за 12 лет его папства.

Без предварительного анонса сановник появился на площади незадолго до полудня в конце мессы по случаю юбилейного года Католической Церкви.

Подойдя к главному алтарю в ярком солнечном свете, Франциск помахал рукой толпе, а затем коротко выступил.

"Счастливого воскресенья всем, – сказал папа слабым голосом, получая кислород через маленький шланг под носом. – Большое вам спасибо".

Reuters отмечает, что голос понтифика хотя и был слабым, но звучал сильнее, чем во время выступления 23 марта, когда ему было тяжело говорить.

Фото: Darek Delmanowicz/EPA

Фото: GIUSEPPE LAMI/EPA

Фото: Darek Delmanowicz/EPA

Фото: Darek Delmanowicz/EPA

Эта воскресная месса была частью специального празднования в честь работников здравоохранения и болеющих. В письменном послании, которое впоследствии опубликовал Ватикан, папа заявил, что во время пребывания в больнице он ощущал "близость Бога".

В то же время неясно, как часто Папа будет появляться на публике в ближайшее время, ведь до Пасхального воскресенья (20 апреля) осталось всего две недели.

Врачи выписали Франциску двухмесячный период отдыха в его резиденции в Ватикане, и Святой Престол удалил все предыдущие обязательства из календаря папы.

Ватикан пока не сообщил, сможет ли понтифик возглавить торжества по случаю Пасхи, важнейшего праздника христианского календаря.

Среди прочего, британский король Чарльз III, который на следующей неделе прибудет в Италию с государственным визитом, отменил запланированную встречу с Франциском.