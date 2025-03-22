Папе Франциску необходимо "заново научиться говорить", но на пенсию он не собирается

Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск медленно восстанавливает силы в больнице, но ему необходимо "заново научиться говорить" после продолжительного применения кислородной терапии. Об этом сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес, передает агентство Reuters.

Глава доктринального управления Ватикана опроверг предположение о том, что понтифик уйдет на пенсию, и заявил, что тот возвращается в свое прежнее состояние.

"Папа чувствует себя очень хорошо, но кислород высокого потока все иссушает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое по-прежнему", – рассказал Фернандес во время презентации книги Франциска о поэзии.

88-летний папа находится в больнице в течение пяти недель из-за двусторонней пневмонии.

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Пока нет официальных сообщений, когда понтифика сможет вернуться в Ватикан, и Фернандес сказал, что не знает, выпишут ли Франциска к Пасхе, которая будет 20 апреля.

"Он [папа] может вернуться, но врачи хотят быть уверены на 100%, потому что он считает, что за то короткое время, которое ему осталось, он хочет полностью посвятить себя другим, а не себе", – отметил кардинал.

За последние два года Франциск пережил несколько приступов плохого самочувствия, и понтифик имеет склонность к легочным инфекциям, поскольку в молодости он перенес плеврит (воспаление тонкой оборонки легких) и ему удалили часть одного легкого.