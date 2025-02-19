У папы римского обнаружили двустороннюю пневмонию

Папа римский Франциск (Фото: Angelo Carconi/EPA)

У папы римского Франциска обнаружили двустороннюю пневмонию, его состояние остается сложным. Об этом сообщил Vatican News.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Заболевание было обнаружено 18 февраля после проведения компьютерной томографии, но Франциск оставался в "хорошем настроении".

"Он выражает благодарность за поддержку, которую чувствует в это время, и любезно просит, чтобы молитвы за него продолжались", – говорится в публикации.

После диагностирования пневмонии 19 февраля Vatican News написал, что Франциск провел "спокойную ночь" в больнице, завтракал, чередовал отдых с молитвой и чтением текстов.

Франциск был госпитализирован 14 февраля в клинику Агостино Джемелли в Риме для лечения бронхита и проведения диагностических тестов.



Как сообщал CNN, в связи с назначенным врачами полным отдыхом Франциск не провел еженедельную молитву Ангел Господень 16 февраля – это произошло во второй раз за его почти 12-летнее папство.

14 и 15 февраля Франциск, по словам пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни, пытался выполнять рутинные обязанности.

Франциск разговаривал по телефону с настоятелем римско-католического прихода в городе Газа Габриэлем Романелли и его помощником – отцом Юсуфом Асадом.

"Мы слышали его голос. Это правда, он больше устал", – описал свои впечатления Романелли.



16 февраля Франциск, как сообщал Vatican News, продолжил лечение.

17 февраля Ватикан заявил, что у Франциска обнаружили полимикробную инфекцию дыхательных путей.

"Результаты медицинских исследований, проведенных на протяжении последних дней и сегодня, показали полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшему изменению терапии", – говорилось в опубликованном тогда заявлении.

25 декабря 2024 года папа римский Франциск в рождественской речи пожелал переговоров Украины с Россией.

11 января 2025 года 46-й президент США Джо Байден наградил Франциска высшей гражданской медалью страны.

20 января Франциск обратился к Трампу и выразил надежду на его содействие миру.