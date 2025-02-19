У папи римського виявили двосторонню пневмонію

Франциск перебуває у клініці Агостіно Джемеллі в Римі

Папа римський Франциск (Фото: Angelo Carconi/EPA)

У папи римського Франциска виявили двосторонню пневмонію, його стан залишається складним. Про це повідомив Vatican News.

Захворювання виявили 18 лютого після проведення комп'ютерної томографії, але Франциск залишався у "доброму настрої".

"Він висловлює вдячність за підтримку, яку відчуває в цей час, і люб’язно просить, щоб молитви за нього продовжувалися", – йдеться в публікації.

Після діагностування пневмонії 19 лютого Vatican News написав, що Франциск провів "спокійну ніч" у лікарні, снідав, чергував відпочинок з молитвою та читанням текстів.

Франциска госпіталізували 14 лютого до клініки Агостіно Джемеллі в Римі для лікування бронхіту та проведення діагностичних тестів.



Як повідомляв CNN, у зв'язку з призначеним лікарями повним відпочинком Франциск не провів щотижневу молитву Ангел Господній 16 лютого – це сталося вдруге за його майже 12-річне папство.

14 і 15 лютого Франциск, за словами прессекретаря Ватикану Маттео Бруні, намагався виконувати рутинні обов'язки.

Франциск розмовляв телефоном з настоятелем римо-католицької парафії в місті Газа Габріелем Романеллі та його помічником – отцем Юсуфом Асадом.

"Ми чули його голос. Це правда, він більше втомився", – описав свої враження Романеллі.



16 лютого Франциск, як повідомляв Vatican News, продовжив лікування.

17 лютого Ватикан заявив, що у Франциска виявили полімікробну інфекцію дихальних шляхів.

"Результати медичних досліджень, проведених протягом останніх днів і сьогодні, показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що призвело до подальшої зміни терапії", – йшлось в опублікованій тоді заяві.

25 грудня 2024 року папа римський Франциск у різдвяній промові побажав переговорів України з Росією.

11 січня 2025 року 46-й президент США Джо Байден нагородив Франциска найвищою цивільною відзнакою країни.

20 січня Франциск звернувся до Трампа і висловив сподівання на його сприяння миру.