Байден нагородив папу римського найвищою цивільною відзнакою США

"Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету", – вважає чинний американський президент

Папа римський Франциск (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Чинний голова США Джо Байден нагородив папу римського Франциска Президентською медаллю свободи з відзнакою. Відповідна публікація з'явилася на сайті Білого дому 11 січня.

Президентська медаль свободи – найвища цивільна відзнака США, якою нагороджуються люди, що "зробили вагомий внесок у процвітання, цінності або безпеку Сполучених Штатів, мир у світі або інші значні суспільні, державні чи приватні ініціативи".

Це перший випадок, коли Байден нагородив людину президентською медаллю свободи з відзнакою.

"Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету. Привітний лідер, він звертається до різних віросповідань. Перший папа з Південної півкулі (він народився і служив в Аргентині. – Ред.), папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все, він народний папа – світло віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу", – вважає президент США.

Раніше планувалася зустріч Байдена з понтифіком, але через масштабні лісові пожежі у Каліфорнії цей захід скасувався, і діячі спілкувалися телефоном.

9 березня 2024 року агентство Reuters опублікувало частину інтерв'ю із папою, в якому він заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підійняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

25 серпня, після того, як Україна ухвалила закон, який передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, папа римський закликав, щоб "тим, хто хоче молитися" дозволили молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю".

16 грудня Франциск назвав українців і росіян "кузенами", які мають порозумітися.

25 грудня у своїй різдвяній промові понтифік закликав до припинення вогню в Україні та діалогу з Росією.