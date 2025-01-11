Лісові пожежі у Каліфорнії змінили напрямок руху. Загиблих може бути більше ніж 11 – фото

З шести пожеж, що бушували в окрузі з 7 січня, загинуло принаймні 11 людей і було знищено понад 10 000 будівель

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

Масштабні лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес цього тижня, змінили напрямок руху, що спричинило евакуацію більшої кількості людей. Про це пише Reuters.

Зазначається, що пожежі, яка спалахнули на заході міста в елітному районі Пасифік Палісейдс, змінили напрямок і наблизилися до району Брентвуд і передгір'їв Сан-Фернандо. Пожежники повідомили, що вогонь розповсюджується на північний схід.

З шести пожеж, що бушували в окрузі з 7 січня, загинуло принаймні 11 людей і було знищено понад 10 000 будівель. Очікується, що кількість жертв зросте після завершення перевірки будинків.

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN

Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN