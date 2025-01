Західну Каліфорнію охопили лісові пожежі. Спалахнув район, в якому живуть зірки – відео

У західній частині Лос-Анджелеса, Каліфорнія, спалахнули лісові пожежі. Ситуація у престижному районі Пасіфік Палісейдс призвела до евакуації місцевих мешканців, зокрема голлівудських зірок, пишуть Reuters та Associated Press.

Зазначається, що у районі Пасіфік Палісейдс лісові пожежі охопили близько 510 гектарів.

Очевидці розповідають, що вогонь знищив кілька будинків і наблизився до автомобілів, коли мешканці в поспіху залишали свої домівки на пагорбах каньйону Топанга. Полум’я швидко рухалося в напрямку Тихого океану, створюючи ще більшу загрозу.

Пожежники використовували літаки, які забирали воду безпосередньо з океану, щоб боротися з вогнем. Телевізійні кадри демонструють, як бульдозери розчищають дороги від залишених машин, забезпечуючи проїзд для рятувальних служб.

У районі був лише один основний маршрут до узбережжя та одна дорога вздовж берега, яка вела до безпечної зони. Через це на дорогах виникли затори, що змушували багатьох людей покидати свої автомобілі та шукати порятунку пішки.

Національна метеорологічна служба заздалегідь попереджала про екстремальні умови пожежної небезпеки, які триватимуть до 9 січня. Очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 80–130 км/год, а в гірських районах — до 160 км/год. У поєднанні з низькою вологістю та сухою рослинністю ці фактори створюють ідеальні умови для швидкого поширення вогню.

Terrifying footage shows two men and their dog trapped in a home surrounded by flames in Pacific Palisades.



Evacuation orders are now in place for Santa Monica as the fire remains 0% contained. Another wildfire has also broken out in Pasadena. If you're in the area, evacuate… pic.twitter.com/rpxKujFtL3