Західну Каліфорнію охопили лісові пожежі. Спалахнув район, в якому живуть зірки – відео

Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN

У західній частині Лос-Анджелеса, Каліфорнія, спалахнули лісові пожежі. Ситуація у престижному районі Пасіфік Палісейдс призвела до евакуації місцевих мешканців, зокрема голлівудських зірок, пишуть Reuters та Associated Press.

Зазначається, що у районі Пасіфік Палісейдс лісові пожежі охопили близько 510 гектарів.

Очевидці розповідають, що вогонь знищив кілька будинків і наблизився до автомобілів, коли мешканці в поспіху залишали свої домівки на пагорбах каньйону Топанга. Полум’я швидко рухалося в напрямку Тихого океану, створюючи ще більшу загрозу.

California Gov. Gavin Newsom urged residents to heed evacuation orders as a dangerous, fast-moving brush fire in the Pacific Palisades area of Los Angeles threatened the area. pic.twitter.com/WRRZoaMY0D — USA TODAY Video (@usatodayvideo) January 8, 2025

Пожежники використовували літаки, які забирали воду безпосередньо з океану, щоб боротися з вогнем. Телевізійні кадри демонструють, як бульдозери розчищають дороги від залишених машин, забезпечуючи проїзд для рятувальних служб.

У районі був лише один основний маршрут до узбережжя та одна дорога вздовж берега, яка вела до безпечної зони. Через це на дорогах виникли затори, що змушували багатьох людей покидати свої автомобілі та шукати порятунку пішки.

Palisades Fire, Pacific Coast Highway. This is a full on disaster! pic.twitter.com/iAyHTJDP9G — F the Pump (@FthePump1) January 8, 2025

Національна метеорологічна служба заздалегідь попереджала про екстремальні умови пожежної небезпеки, які триватимуть до 9 січня. Очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 80–130 км/год, а в гірських районах — до 160 км/год. У поєднанні з низькою вологістю та сухою рослинністю ці фактори створюють ідеальні умови для швидкого поширення вогню.

Terrifying footage shows two men and their dog trapped in a home surrounded by flames in Pacific Palisades.



Evacuation orders are now in place for Santa Monica as the fire remains 0% contained. Another wildfire has also broken out in Pasadena. If you're in the area, evacuate… pic.twitter.com/rpxKujFtL3 — Sneha Mordani (@snehamordani) January 8, 2025

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація зробить все можливе для ліквідації наслідків пожежі.

"Мене часто інформують про лісові пожежі на заході Лос-Анджелеса. Я та моя команда підтримуємо зв'язок з державними та місцевими чиновниками, і я запропонував будь-яку федеральну допомогу, необхідну для ліквідації жахливої пожежі в Пасифік Палісайдс", – написав він у X.