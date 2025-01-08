Западную Калифорнию охватили лесные пожары. Вспыхнул район, в котором живут звезды – видео
Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN

В западной части Лос-Анджелеса, Калифорния, вспыхнули лесные пожары. Ситуация в престижном районе Пасифик Палисейдс привела к эвакуации местных жителей, в частности, голливудских звезд, пишут Reuters и Associated Press.

В районе Пасифик Палисейдс лесные пожары охватили около 510 гектаров.

Очевидцы рассказывают, что огонь уничтожил несколько домов и приблизился к автомобилям, когда жители в спешке покидали свои дома на холмах каньона Топанга. Пламя быстро двигалось в направлении Тихого океана, создавая еще большую угрозу.

Пожарные использовали самолеты, которые забирали воду прямо из океана, чтобы бороться с огнем. Телевизионные кадры демонстрируют, как бульдозеры расчищают дороги от оставленных машин, обеспечивая проезд для спасательных служб.

В районе был только один основной маршрут к побережью и одна дорога вдоль берега, ведущая к безопасной зоне. Поэтому на дорогах возникли пробки, заставлявшие многих людей покидать свои автомобили и искать спасения пешком.

Национальная метеорологическая служба заранее предупреждала об экстремальных условиях пожарной опасности, которые продлятся до 9 января. Ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 80-130 км/ч, а в горных районах – до 160 км/ч. В сочетании с низкой влажностью и сухой растительностью, эти факторы создают идеальные условия для быстрого распространения огня.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация сделает все возможное для ликвидации последствий пожара.

"Меня часто информируют о лесных пожарах на западе Лос-Анджелеса. Я и моя команда поддерживаем связь с государственными и местными чиновниками, и я предложил любую федеральную помощь, необходимую для ликвидации ужасного пожара в Пасифик Палисайдс", – написал он в X.

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