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Огненные смерчи на Урале: вокруг Кургана из-за лесных пожаров горят села – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 20:02
Курган (фото - паблик во ВКонтакте)
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В Курганской области страны-агрессора лесные пожары вплотную подошли к городу Курган и уничтожают пригородные поселки, сообщают российские медиа. 

Пользователи соцсетей публикуют видео, которые ясно показывают масштабы бедствия. 



  • В июле 2019 года лесные пожары в России были зафиксированы в десяти регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. 
  • Российский губернатор заявил, что тушить лесные пожары "бесполезно и где-то даже и вредно".  

Смотрите также: Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео

Сергій Бережний
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