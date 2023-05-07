В Курганской области страны-агрессора лесные пожары вплотную подошли к городу Курган и уничтожают пригородные поселки, сообщают российские медиа.
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Пользователи соцсетей публикуют видео, которые ясно показывают масштабы бедствия.
- В июле 2019 года лесные пожары в России были зафиксированы в десяти регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Российский губернатор заявил, что тушить лесные пожары "бесполезно и где-то даже и вредно".
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