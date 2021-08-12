В Турции потушили все крупные лесные пожары. Они были самыми большим в истории страны
В Турции потушили все крупные лесные пожары, которые стали самыми большими в истории страны. Об этом написал в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
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По его словам, все крупные лесные пожары в Турции потушили, а кольцо огня у города Кейджегиз в провинции Мугла взято под контроль.
"В этом процессе, который начался 28 июля и длился 15 дней, мы пережили самые большие лесные пожары, которые мы когда-либо видели в нашей истории", – добавил Пакдемирли.
Он также поблагодарил страны, президента Турции Реджепа Эрдогана и неправительственные организации за помощь с тушением пожаров.
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- В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия, а позже распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из некоторых отелей эвакуировали туристов. Украина отправила в Турцию пожарные самолеты и вертолеты.
- 1 августа Эрдоган заявил, что задержали подозреваемого в поджоге леса у Миляса. При этом он сообщил, что пожар у Мармариса начался из-за неосторожного поведения детей.
- Смотрите спутниковые снимки пожаров в Турции, а также фото и видео последствий огня на курортах.
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