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В Турции потушили все крупные лесные пожары. Они были самыми большим в истории страны

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 14:55
В Турции потушили все крупные лесные пожары. Они были самыми большим в истории страны - Фото
Тушение пожаров в Турции (фото - ЕРА)

В Турции потушили все крупные лесные пожары, которые стали самыми большими в истории страны. Об этом написал в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

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По его словам, все крупные лесные пожары в Турции потушили, а кольцо огня у города Кейджегиз в провинции Мугла взято под контроль.

"В этом процессе, который начался 28 июля и длился 15 дней, мы пережили самые большие лесные пожары, которые мы когда-либо видели в нашей истории", – добавил Пакдемирли.

Он также поблагодарил страны, президента Турции Реджепа Эрдогана и неправительственные организации за помощь с тушением пожаров.

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Марк Сировой
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мармарис Бодрум Турция Анталия пожары Бекир Пакдемирли
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