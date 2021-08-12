В Турции потушили все крупные лесные пожары. Они были самыми большим в истории страны

В Турции потушили все крупные лесные пожары, которые стали самыми большими в истории страны. Об этом написал в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

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По его словам, все крупные лесные пожары в Турции потушили, а кольцо огня у города Кейджегиз в провинции Мугла взято под контроль.

"В этом процессе, который начался 28 июля и длился 15 дней, мы пережили самые большие лесные пожары, которые мы когда-либо видели в нашей истории", – добавил Пакдемирли.

Он также поблагодарил страны, президента Турции Реджепа Эрдогана и неправительственные организации за помощь с тушением пожаров.

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Марк Сировой

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